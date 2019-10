Knetzgau vor 23 Stunden

Knetzgauer Frauenkreis gestaltet Rosenkranz

Der Frauenkreis Knetzgau gestaltet am Freitag, 18. Oktober, einen Rosenkranz in der Kirche Sankt Bartholomäus in Knetzgau. Der Beginn ist um 18 Uhr geplant. red