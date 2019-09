Knetzgauer Ferienbetreuung bot viel Spannung und Wissenswertes

Christiane reuther Drei abwechslungsreiche Ferienwochen erlebten 43 Kinder in der Ferienbetreuung der Gemeinde Knetzgau. Dabei konnten wegen des tollen Wetters alle Ausflüge und Aktivitäten wie geplant stattfinden. Das bestehende Betreuerteam aus zwei Erziehern und zwei Kinderpflegerinnen wurde von vier Praktikantinnen der Fachakademie für Sozialpädagogik aus Haßfurt unterstützt.

Spiele und Aktionen

Los ging der Ferienspaß bereits am 19. August mit einer Olympiade aus verschiedenen Spielen und Aktionen, bei der natürlich alle Kinder Gewinner waren. Es folgten an den darauffolgenden Ferientagen viele Kreativangebote wie Wasserräder und Boote bauen, das Bemalen und Batiken von Taschen, das Basteln von Traumfängern, das Knüpfen von Fuß- und Armbändern und das Bemalen mit Henna-Tattoos. Der Bau eines eigenen Bogens mit den passenden Pfeilen folgte auf den Besuch des Museums im Schloss Oberschwappach, bei dem die Kinder viel Wissenswertes aus der Geschichte erfuhren. Hier konnten die Kinder auch selbst Mehl malen, ein Ledertäschchen binden und einen im Gemeindegebiet gefundenen Mammutzahn unter die Lupe nehmen. Weitere Ausflüge führten die Buben und Mädchen der Ferienbetreuung in das Schwimmbad nach Haßfurt, auf das Erfahrungsfeld der Sinne nach Nürnberg, in den Wildpark nach Schweinfurt und in die Stadt Zeil mit dem Hexenturm und dem Kino.

Übernachtung zum Abschluss

Zusätzliche Höhepunkte waren der Besuch bei der Wasserwacht in Sand und die obligatorische Übernachtung mit Abschlussfeier und Nachtwanderung von Donnerstag auf Freitag in der letzten Ferienwoche.

Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen, war das Personal auch noch am gestrigen Montag vor Schulbeginn für die Kinder vor Ort.