Knetzgau zieht wieder los

Auch in diesem Jahr wallt die Pfarreiengemeinschaft Knetzgau, einer fast 250-jährigen Tradition folgend, zur Heiligen Dreifaltigkeit nach Gößweinstein in der Fränkischen Schweiz. Die dreitägige Fußwallfahrt beginnt am Freitag, 28. Juni, und dauert bis Sonntag, 30. Juni, wie die Organisatoren mitteilten. Ebenso wird am Sonntag eine Buswallfahrt angeboten, die kurz vor Gößweinstein auf die Fußwallfahrer trifft. Als gemeinsame große Wallfahrt ziehen alle Teilnehmer am Sonntagmorgen in die Basilika von Gößweinstein ein.

Zur Einstimmung auf die Wallfahrtstage findet am Freitag, 3. Mai, um 18.30 Uhr ein Gottesdienst für die lebenden und die verstorbenen Gößweinstein-Wallfahrer in der Knetzgauer Pfarrkirche statt. Anschließend, ab etwa 19.30 Uhr, beginnt der Informationsabend im Pfarrsaal, wozu neben allen Stamm-Wallfahrern auch interessierte Neu-Wallfahrer willkommen sind. Anhand einer Bilderpräsentation wird der Ablauf der Wallfahrt besprochen, das Pilgerthema vorgestellt und auf die kommenden Wallfahrtstage eingestimmt.

Das Leitungsteam will ausführlich Auskunft geben über den Pilgerzug. Übernachtungsmöglichkeiten, Anmeldungen, Organisation, Kosten und der geänderte Ablauf am Sonntagnachmittag werden beim Informationsabend besprochen. red