Knetzgau öffnet die Adventsfenster

Das Seniorenzen-trum in Knetzgau hat die Adventsfenster-Aktion gestartet.

Am Montag wurde das erste Adventsfenster geöffnet. Auf der Terrasse luden die geschmückten Fenster sowie Glühwein, Kinderpunsch und weihnachtliches Gebäck dazu ein, kurz innezuhalten und die Adventszeit zu genießen. Das kostenlose Angebot wurde von rund 30 Knetzgauern gerne angenommen, wie das Seniorenzentrum mitteilte. Somit sei ein guter Start gelungen, heißt es weiter.

Weitere Termine

Es gibt noch drei weitere Adventsfenster-Aktionen: Am Montag, 9. Dezember, ist von 17 bis 19 Uhr ein gemütlicher Adventsumtrunk im alten Rathaus geplant; Veranstalter ist das Bündnis für Familien und Senioren. Am Freitag, 13. Dezember, steht von 14 bis 16 Uhr ein Adventsnachmittag mit der offenen Ganztagsschule an der Dreiberg-Schule Knetzgau auf dem Programm. Und am Montag, 16. Dezember, findet die Aktion von 17 bis 19 Uhr in Kooperation mit der Fuchs-Apotheke, dem Modeladen und der Pfarrgemeinde am Pfarrsaal Knetzgau statt. red