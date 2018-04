Knetzgau muss als Schlusslicht zum Tabellenführer

Der FSV Krum will die Negativserie in der Fußball-Bezirksliga Unterfranken Ost beenden, Dampfach zu Hause gegen Gochsheim punkten. Die schwierigste Aufgabe hat der TSV Knetzgau.



DJK Dampfach -

TSV Gochsheim

Mit dem 1:1 in Strahlungen hat die DJK Dampfach (12./23 Punkte) ihre Serie von ungeschlagenen Spielen auf vier erhöht. Damit hat sich für Dampfach die Tabellensituation etwas entspannt, steht die Mannschaft von Trainer Enrico Wetz damit doch nun über dem Strich und wäre gerettet. Damit sich die Lage noch weiter verbessert, wäre zumindest eine Fortsetzung der Serie wünschenswert. Ausgerechnet jetzt kommt der Tabellenzweite TSV Gochsheim (2./41) nach Dampfach. "Eine in allen Teilen sehr gut besetzte Mannschaft", sagt DJK-Spielleiter Werner Griebel, "sie hat nach Thulba die meisten Tore, nämlich 50, und nach Riedenberg mit eine der besten Defensiven." Vor allem der starken Offensive mit Daniel Meusel, Nico Kummer und Yannick Sprenger verdankt der TSV seine vielen Tore. "Wir müssen vor allem die Defensivkräfte ausschalten", sagt Griebel. Fehlen wird Dieter Schäfer, dafür kehren Lois Jilke nach seiner Rotsperre und Michael Hau wieder zur Mannschaft zurück.

DJK Dampfach: Schulze-Happe - Geßendorfer, Greb, Hau, A. Jilke, J. Jilke, Hau, H. Neubauer, Reich, Riedlmeier, Sahlender, Schleicher, Wirsching, Wagner, Winter, Yeniay



SG Sömmersdorf/Obbach -

FSV Krum

Mit 0:2 musste sich der FSV Krum (8./32) vor Wochenfrist gegen den Tabellenführer und vermutlichen Meister FC Geesdorf geschlagen geben. Und während andere Mannschaften am Mittwoch ran mussten, durften sich die Spieler des FSV regenerieren. Jetzt steht die Auswärtspartie bei der SG Sömmersdorf/Obbach (15./17) an, und die hat mit dem 1:1 in Münnerstadt aufhorchen lassen. "Das muss uns eine Warnung sein", sagt FSV-Coach Tobias Burger. Dieses Remis und die vorige knappe Niederlage gegen Thulba zeigt, "dass die SG sehr schwer bespielbar ist, das wird eine große Herausforderung für uns". Um sie zu packen, erwartet Burger eine Reaktion seiner Mannschaft. "Wir haben die beiden letzten Spiele verloren, fünf Tore gegen Geesdorf und Riedenberg kassiert, selbst keines geschossen - da müssen wir dringend was machen." Er geht davon aus, dass seine Mannschaft kämpfen werde, um auch ohne den erkrankten Stürmer Durst Punkte mitzunehmen.

FSV Krum: Klemm, Weinmann - Bujtor, Bogensperger, Max Witchen, Fösel, Degen, Vogel, Räth, Stößlein, Lommel, Glöckner, Rippstein, Tunc, J. Schmitt, Hart, Pasquot



FC Geesdorf - TSV Knetzgau

Eigentlich hatte sich der TSV Knetzgau (16./15 Punkte) für das Spiel in Rannungen am Mittwochabend mehr vorgenommen. Doch nachdem statt Knetzgau die Gegner aggressiv spielten, stand am Ende ein 1:4 für den TSV. Damit ist der Aufsteiger Schlusslicht und fährt zum designierten Meister FC Geesdorf (1./52). Schon das Hinspiel im September war eine klare Angelegenheit für den FC (5:1). Jetzt steht der TSV ganz unten im Tabellenkeller, "und wir müssen alles dransetzen,uns da unten rauszukämpfen", sagt Spielleiter Alexander Hamburger. Ob die Geesdorfer dafür der richtige Aufbaukandidat sind, darf bezweifelt werden. Doch in der aktuellen Situation kann und darf es für Knetzgau nichts anderes geben, als jedes seiner noch verbleibenden acht Bezirksligaspiele als Endspiel anzusehen. Burgers Ziel in Geesdorf: "Den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen, die Zweikämpfe annehmen und auf dem Platz präsent sein." gch

TSV Knetzgau: Oppermann, Weißkopf, Zirkel - Kandler, Heide, Mühlfelder, Lindner, Schwinn, Strätz, Warmuth, Barth, Zangl, Gocker, Wirth, Schenk, Frison, Huth, Greul, Korn, Popa-Zobel