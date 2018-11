Knetzgau läutet Winterpause mit 6:0 ein

Von sieben angesetzten Spielen in der Fußball-Kreisliga Schweinfurt 2 sind am Wochenende nur drei Partien über die Bühne gegangen. Während der FC Sand II das Verfolgerduell in Stadtlauringen verlor, setzte sich der TSV Knetzgau souverän mit 6:0 beim FC Neubrunn durch. FC Neubrunn - TSV Knetzgau 0:6

Die Gäste machten in Person von Sebastian Warmuth schnell deutlich, wer den Platz als Sieger verlassen würde: Der Knetzgauer besorgte zwei schnelle Tore (3./13.) zur 2:0-Führung. Auch in der Folge hatte der Tabellenführer das Spiel unter seiner Kontrolle, kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Jakob Dumrauf auf 3:0 (44.). Danach machten German Frison (57.), Dumrauf (63.) und Warmuth (68.) das halbe Dutzend noch voll. SG Stadtlauringen/B. - FC Sand II 2:0

Ein Spiel weniger, aber zehn Punkte Rückstand auf Knetzgau: Für Sand II wird es schwer, noch in den Aufstiegskampf einzugreifen: Andre Zimmermann (18.) und Stefan Guthardt (58.) trafen zum 2:0-Sieg der SG. SG Sennfeld - FC Haßfurt 1:1 Während Sennfeld den letzten Platz an Sylbach weitergereicht hat, dürfte der FC endgültig raus aus dem Aufstiegsrennen sein. Philipp Herlein brachte die Gäste in Führung (27.), aber Martin Gropp glich noch aus (63.). tsc