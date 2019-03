Knetzgau in früheren Zeiten

Am Samstag, 23. März, und Sonntag, 24. März, findet jeweils von 11 bis 18 Uhr im Rats- und Kultursaal in Knetzgau eine Bilderausstellung von Hilmar Schenk aus Knetzgau statt (freier Eintritt). Er zeigt eindrucksvolle Bilder über "Knetzgau im Wandel der Zeit". Dabei werden folgende Themen herausgestellt: Landwirtschaft, 150 Jahre Vereinsleben in der Gemeinde (Radfahrverein, Feuerwehr, Gesangverein), Auswanderer von Knetzgau in die ganze Welt von 1860 bis 1960, Korbwaren und Weidenhandel, Arbeitsplatz Main sowie Flößer-, Fähren-, Schiffer- und Schelchbauer. Zudem werden Luftbildaufnahmen von Knetzgau aus den 1970er Jahren gezeigt. Das Bild stammt vom Mainausbau nach dem Ersten Weltkrieg. Repro: Ulrike Langer