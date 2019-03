Knetzgau in alten Bildern

"Knetzgau im Wandel der Zeit" lautete der Titel der Bilderausstellung, die Hilmar Schenk am Wochenende im Ratssaal der Gemeinde Knetzgau präsentierte. Nach den Ausstellungen "Erster und Zweiter Weltkrieg", "Kriegerdenkmal Knetzgau" und "Schulleben in Knetzgau", die in den vergangenen zwei Jahren gezeigt worden sind, war auch diese Bilderausstellung sehr gut besucht, wie die Gemeinde mitteilte.

Die über 340 Bilder und Texte zu dem Thema "Knetzgau im Wandel der Zeit" weckten bei vielen älteren Besuchern Erinnerungen an eine vergangene Zeit. Die zahlreichen jüngeren Besucher waren ebenfalls interessiert, denn die Bilder und Berichte informierten anschaulich über das Leben in Knetzgau bis in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts; es ging um den Korb- und Weidenhandel, das frühere Vereinsleben, den Arbeitsplatz Main, die Geschichte der Flößer und der Schelchbauern. Auf einem PC waren zwei Kurzfilme zu sehen: über den Bau eines Schelchs und den Besuch von ausgewanderten Knetzgauern, die aus den USA kommend ihre frühere Heimat besucht haben.

Besonders von wieder in der Heimat lebenden ehemaligen Auswanderern oder deren Nachkommen wurden die Stelltafeln mit Bildern und Berichten eingehend in Augenschein genommen und die Inhalte diskutiert. Ausnahmslos alle Besucher waren voll des Lobes für Hilmar Schenk für seine wohl einzigartige Sammlung über das alte Knetzgau und seine Geschichte, weshalb er immer wieder gefragt wurde, wann die nächste Ausstellung von ihm zu sehen sein wird. Dieser Meinung schloss sich der Bürgermeister Stefan Paulus (CWG, SPD) an.

Wichtige Zeitzeugnisse

Er dankte Schenk für seine Bemühungen und sicherte ihm weiterhin die volle Unterstützung der Gemeinde zu, denn "es ist wichtig, dass wir die Geschichte unseres Dorfes nicht vergessen und die Zeitzeugenberichte für nachfolgende Generationen erhalten". red