Knetzgau empfängt "Neue"

Zum ersten Mal hat die Gemeinde Knetzgau alle Neubürger zu einem Empfang eingeladen. 51 Bürger im Alter von fünf bis 80 Jahren folgten der Einladung, wollten sich dabei detailliert über ihre neue Gemeinde informieren und mit dem Bürgermeister ins Gespräch kommen, wie die Kommune mitteilte.

Die Gemeinde Knetzgau hat im Jahr 2016 als eine von drei Pilotkommunen in Unterfranken beim Projekt "main daheim" der Region Mainfranken GmbH teilgenommen. Seitdem erhalten alle Neubürger bei der Anmeldung im Einwohnermeldeamt einen Wegweiser mit allen wichtigen Informationen für Neubürger. Im Fokus der Gemeinde steht deshalb eine gelebte Willkommenskultur, und der Neubürgerempfang ist ein weiterer Baustein, um die neuen Mitbürger willkommen zu heißen.

Bürgermeister Stefan Paulus freute sich über das rege Interesse. Für einige Neubürger war der Umzug schon einige Zeit vergangen und sie haben sich schon gut in ihrem Ort eingelebt. Wieder andere Neu-Knetzgauer haben sich erst vor wenigen Wochen in Knetzgau angemeldet und es sind noch nicht einmal alle Umzugskartons ausgeräumt.

Präsentation

Alle Teilnehmer lobten das vielfältige Engagement in der Gemeinde Knetzgau. Einige können sich auch vorstellen, sich selbst in der Gemeinde Knetzgau ehrenamtlich zu engagieren.

Bürgermeister Stefan Paulus ging anhand einer Präsentation auf die vielfältigen Angebote, Einrichtungen und Veranstaltungen in der Kommune ein. Er warb um bürgerschaftliches Engagement: "Wir können das große Angebot nur deshalb leisten, weil sich viele Ehrenamtliche engagieren. Menschen, die hierher ziehen, bringen neue Sichtweisen und Ideen mit, die wir gerne in unsere Arbeit einfließen lassen möchten", versicherte er.

Unterstützt wurde er von seinem Mitarbeiter Thomas Zettelmeier, der für den Bereich Jugend, Familien und Senioren im Rathaus Knetzgau zuständig ist und die Gäste über die Kindertagesstätten, Bürgerdienst, Ferienbetreuung und Mitfahrbänke informierte.

Aus Rostock

Nach Abschluss der Präsentation hatten alle Neubürger die Gelegenheit, Fragen zu den Ausführungen zu stellen.

So erfuhren die Besucher, dass die wohl am entferntesten zugezogene Familie aus Rostock stammt. Viele Zugezogene haben hier in der Region ihren Partner oder die Partnerin gefunden; auch berufliche Gründe waren für den Zuzug ausschlaggebend. red