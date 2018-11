Knetzgau braucht neuen Kindergarten

Christiane Reuther Einen Kindergarten- und -krippenneubau im Neubaugebiet "Am Höret II" will die Gemeinde Knetzgau zügig verwirklichen. In der Sitzung am Montag erkannte der Gemeinderat als ersten Schritt für den Kindergartenneubau den Bedarf für vier Gruppen an, der jetzt an die Regierung gemeldet werden soll mit dem Wunsch nach Fördergeld. Wie Bürgermeister Stefan Paulus beschrieb, soll der Neubau zwei Kindergartengruppen fassen sowie zwei Krippengruppen.

Planungen beauftragte der Gemeinderat nicht öffentlich. Die Ausschreibungen sollen 2019 beginnen, vorausgesetzt, die Regierung erkennt das Vorhaben an. Die Bedarfsplanung für die Kindertagesstätten ist Grundlage für alle organisatorischen und baulichen Maßnahmen zu der gemeindlichen Pflichtaufgabe "Kinderbetreuung". Gegenwärtig gibt es im Knetzgauer Kindergarten fünf Kindergarten- sowie vier Krippengruppen; in Oberschwappach werden eine Kindergartengruppe (ab zwei Jahre), in Zell eine (ab September 2019 als Übergangslösung eine zweite; ab zwei Jahre) und in Westheim zwei Kindergarten- und eine Krippengruppe betreut. Bis 2020/21 würde es - dank Geburtenboom - mit freien Kindergartenplätzen eng. Für den Kindergarten Knetzgau können keine Anmeldungen angenommen werden. Die Kinderkrippe in Knetzgau ist in allen vier Gruppen bis 2020 belegt (Warteliste). Pro Jahrgang der Drei- bis Sechsjährigen kommen zwischen 180 und 200 Kinder zusammen, bei den Krippenkindern sind es rund 70.

Hunde an die Leine

Da sich viele Bürger im Gemeindebereich von frei umherlaufenden Hunden bedroht fühlen, hat der Gemeinderat eine Verordnung erlassen. Danach müssen große Hunde und Kampfhunde an der Leine geführt werden. Ein generelles Anleingebot für alle Hunde lässt sich rechtlich nicht erreichen, wurde in der Sitzung deutlich.

Um weiter Städtebauförderung zu kommen, legte die Gemeinde bei der Regierung von Unterfranken eine Bedarfsermittlung vor. Für die Jahre bis 2022 wurden insgesamt 1,6 Millionen Euro angesetzt. Schwerpunkte sind das geplante Maininformationszentrum (MIZ), aber auch flankierende städtebauliche Maßnahmen innerorts.

Der Gemeinderat beschloss bei einer Gegenstimme die Verordnung zur Aufhebung der Verordnung über die Freigabe von verkaufsoffenen Sonntagen: Der verkaufsoffene Sonntag zur Knetzgauer Kirchweih fand somit heuer letztmals statt.