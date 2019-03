Kneippverein pflegt seine Anlage

"Unsere Kneippanlage ist eine der, oder gar die schönste in der Fränkischen Schweiz" - dieses Urteil fällten die Mitglieder in der Jahreshauptversammlung des Kneippvereins Muggendorf im Gasthof "Zur Wolfsschlucht".Tatsächlich hat die Anlage am westlichen Ortsrand von Muggendorf - unter mächtigen Linden gelegen - ihren Charme und hat längst ihre Liebhaber gefunden.

Gepflegt wird das Kleinod mit Tret- und Armbecken von den Kneippfrauen um die Vorsitzende Margot Oschatz und Heidi Rudrich. So war der Bericht der Vorsitzenden auch schwerpunktmäßig auf die Pflege der Kneippanlage ausgerichtet. An die hundert Stunden mussten dafür im Jahr aufgewendet werden. Große Unterstützung erhielt der Verein dabei auch vom Bautrupp des Marktes Wiesenttal, der die schwereren Arbeiten wie Heckenschneiden oder Rasenmähen übernommen hatte.

Heidi Rudrich verlas das Protokoll. Angelika Feiler-Martin erstattete einen zufriedenstellenden Kassenbericht. Im Juli soll wiederum ein Sommerfest abgehalten werden. Der Wunsch nach einem kleinen Theaterstück werde, so Margot Oschatz, erfüllt. Zur Aufführung wird das Märchen "Schneewittchen und die sieben Zwerge" kommen. Die Grüße und den Dank des Marktes Wiesenttal überbrachte Marktrat Marco Trautner (FWW).