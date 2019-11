Kneipplandschaft und Klanggarten in Pause

Die mediterrane Kneipplandschaft, die Vogeltränke sowie der Klanggarten im Luitpoldpark werden ab Montag, 4. November, auf den bevorstehenden Winter vorbereitet und wetterfest gemacht. Um die Anlagen vor frostbedingten Schäden zu schützen, wird der Betrieb Anfang November eingestellt. Im Frühjahr stehen diese Orte der Erholung und Gesundheitsvorsorge wieder zur Verfügung. Für alle, die sich in der Zwischenzeit weiterhin an der frischen Luft gesund halten möchten, ist das Sole-Kneipptretbecken am Gradierbau auch während der Wintermonate zugänglich. sek