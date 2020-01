Kneippanlage steht auf der Tagesordnung

Die nächste Sitzung des Marktgemeinderats Kasendorf findet am morgigen Mittwoch um 19 Uhr im Rathaus statt. Vorgestellt werden die Ergebnisse der Zukunftswerkstatt und die von der Energieagentur Nordbayern erstellte Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einer Photovoltaikanlage auf den Dächern der Grundschule und der Turnhalle. Beraten wird auch über die Verkehrsbedingungen im Kreuzungsbereich in Krumme Fohre und die Errichtung einer Kneippanlage und/oder eines Wasserspielplatzes im ehemaligen Lehrschwimmbecken in Kasendorf. red