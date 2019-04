Kneippanlage an der "Roten Quelle" top

Einige Stationen des Leader-Projekts "Stein- und Wasserpfad Wonfurt", besichtigte der Wonfurter Gemeinderatsausschuss für Kultur, Tourismus und Gemeinschaftspflege vor Kurzem.

Fast fertig ist das Wassertretbecken an der Altachquelle ("Rote Quelle"). Drei Sitzmöglichkeiten und geschwungene Liegen werden dort noch angebracht und auf der Wiese davor erfolgen Baumpflanzungen. Auch eine Anleitung zum richtigen Kneippen mit medizinischen Hinweisen wird noch montiert. Beim Leader-Projekt "Lehrpfad" wird auch eine Biberburg aus Holz nachgebaut, in und auf der dann die Kinder spielen und sich das Innere genau betrachten können. Zusätzlich sind an einigen Stationen, wie zum Beispiel an der Kanuanlegestelle am Main, drehbare Würfel angebracht, auf denen die Lebensweise einheimischer Tierarten erklärt werden. An allen Stationen im Ort, zu denen zum Beispiel auch die St.-Andreas-Kirche, der Ortseingang und das Schloss gehören, gibt es Infotafeln. Voraussichtlich im September wird der Stein- und Wasserpfad ("MainZeit - Geschichtlicher Naturpfad Wonfurt") eingeweiht. Am Seckendorff-Platz soll das Fest stattfinden; es soll kein reines "Bratwurstfest" werden, sondern auch Vegetarier und Veganer ansprechen. Vorher wird ein Steinkunst-Wettbewerb ins Leben gerufen, bei dem Steinmetze die Gelegenheit haben, ein Kunstwerk zu entwerfen, das später den Seckendorff-Platz auf einem Sockel aus heimischen Bruchstein schmücken soll. Ein Preisgeld wird ausgelobt.

Voraussichtlich nach dem Feuerwehrjubiläum Mitte Mai soll der neue Jugendraum in Betrieb gehen. Er besteht aus zwei Containern und bekommt einen Zugang zu den neu entstehenden Toiletten am Feuerwehrhaus. cl