Das nächste Treffen des Kneipp-Vereins findet am Dienstag, 9. Juli, um 19 Uhr am Kneipp-Becken im Luitpoldpark statt. Anton Seuffert zeigt "Anwendungen verschiedener Kneipp-Verfahren". Auch Nichtmitglieder können an dieser Veranstaltung teilnehmen. Im August entfällt das Treffen. Wiederbeginn ist am Dienstag, 10. September, mit Rückenfitgymnastik. Nähere Infos erteilt Anton Seuffert, Tel.: 0971/699 14 09. sek