Kneipp-Verein wandert nach Heiligenstadt

Am Samstag, 23. März, wandert der Kneipp-Verein Forchheim von Veilbronn nach Heiligenstadt. Treffpunkt für Fahrgemeinschaften von Forchheim nach Veilbronn ist am Parkplatz in der Schönbornstraße um 9 Uhr. Geparkt wird am Ortseingang von Veilbronn. Anschließend gehen die Teilnehmer durch den Ort und steigen über Treppen zum Naturfreundehaus. Von dort geht es Richtung Werntal, dem Talverlauf folgend bis zum Pavillon nach Heiligenstadt, wo zum Mittagessen einkehrt wird. Zurück geht es im Leinleitertal nach Veilbronn, wo dann noch eine Kaffeepause möglich ist. Die Laufstrecke beträgt etwa zehn Kilometer, im Werntal ist steter aber mäßiger Anstieg. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. red