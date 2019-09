Kneipp-Verein unterwegs im Aufseßtal

Am Samstag, 28. September, wandert der Kneipp-Verein Forchheim im Aufseßtal. Gegangen wird der Rundwanderweg auf beiden Seiten des Aufseßtals. Die Gehzeit beträgt etwa dreieinhalb Stunden für elf Kilometer. Die Wanderung beginnt beim großen Parkplatz in Unteraufseß. Es besteht die Möglichkeit zu einer Trinkpause, eine Einkehr zum Essen am Ende der Wanderung in Unteraufseß ist geplant. Wanderführer ist Jürgen Stöppel, Anmeldung unter Telefon 09191/6991820. Abfahrt - Mitfahrgelegenheit besteht - ist um 9 Uhr am Parkplatz Schönbornstraße in Forchheim. red