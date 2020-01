Kneipp-Verein Lichtenfels bietet Kurse von Kinderyoga bis Pilates an

Das Wort Yoga hat viele Bedeutungen, wird jedoch meist mit Einheit übersetzt, was die Verbindung von Körper, Geist und Seele widerspiegelt. Durch regelmäßiges Üben von Yogahaltungen, Atemübungen und Meditation entwickelt der Mensch ein gesundes Gleichgewicht zwischen Flexibilität, Kraft, Ausdauer und Stabilität. Neben körperlicher Stärke spürt er emotionale Spannkraft, die hilft, den Anforderungen des Lebens besser gewachsen zu sein. Im Januar bietet der Kneipp-Verein diese Kurse an: Yoga, Leitung Marianne Müller (Telefon 09571/4785), ab Dienstag, 7. Januar, 17 bis 18 Uhr, 18.15 bis 19.15 Uhr, 19.30 bis 20.30 Uhr; ab Mittwoch, 8. Januar, 9.30 bis 10.30 Uhr und 17.15 bis 18.15 Uhr Yoga, Leitung Pia Dück (Telefon 09571/6398), ab Donnerstag 9. Januar, 9.30 bis 10.30 Uhr, 17.15 bis 18.15 Uhr; ab Freitag, 10. Januar, 8.45 bis 9.45 Uhr, 10 bis 11 Uhr; ab Dienstag, 14. Januar, 8.45 bis 9.45 Uhr, 10 bis 11 Uhr Kinderyoga, Kursleitung Pia Dück (Telefon 09571/6398), ab Donnerstag, 13. Februar, 14.45 bis 15.45 Uhr und 16 bis 17 Uhr Shaolin-Sehnen-Qi Gong steht für die Arbeit mit der Körperspannung, um Verspannungen zu lösen, die durch Fehlhaltungen, Verletzungen und Stress verursacht wurden; Kursleitung Ralph Wenske (Rufnummer 0176/22842246), ab Montag, 13. Januar, 19 bis 20 Uhr Stilles Qi Gong, durch Achtsamkeit die innere Kraft stärken, ruhige Übungen, vorwiegend im Sitzen ("Der kleine himmlische Kreislauf"), Kursleitung Ralph Wenske, ab Montag, 20. Januar, 18 bis 18.45 Uhr Qi Gong, eine chinesische Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform, bedeutet übersetzt "die Arbeit mit der Lebensenergie"; die Übungen dienen zur Harmonisierung und Regulierung des Qi-Flusses im Körper, Geist und Seele werden in Gleichklang gebracht und gehalten; Kursleitung Karl-Heinz Müller (Telefon 09571/6542), ab Donnerstag 9. Januar, 18.30 bis 19.30 Uhr, 19.45 bis 20.45 Uhr Qi Gong, Leitung Elke Mahr (Telefon 09571/71870), ab Mittwoch, 8. Januar, 18.30 bis 19.30 Uhr Fitness- und Gesundheitsgymnastik, die Kursleitung hat Gerda Hoch-Geiger (Telefonnummer 09571/9400112), ab Dienstag, 7. Januar, 15 bis 16 Uhr Pilates ist eine sanfte und effektive Trainingsmethode, die den Körper unabhängig von Alter und Leistungsfähigkeit zu mehr Balance, Kraft und Beweglichkeit verhilft. Mit kontrollierten Bewegungen, verbunden mit der Atmung und Konzentration, straffen die Teilnehmer den gesamten Körper und entwickeln eine gute Körperhaltung; Leitung Margarete Kober (Rufnummer 09576/9257540 oder 0151/70820225), ab Freitag, 21. Januar, 18.30 bis 19.30 Uhr.

Alle Kurse finden im Übungsraum des Kneipp-Vereins, Haus der Vereine (Jugendzentrum), Köstener Straße 6 in Lichtenfels, statt (Anmeldung und nähere Informationen bei den Kursleitungen). red