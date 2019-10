Der Kneipp-Verein veranstaltet eine Wanderung durch den Herbst am Samstag, 26. Oktober. Start ist um 13.30 Uhr am Großparkplatz (oberes Dorf). Je nach Wetterlage führt der Weg Richtung Köchinnengrab, Zopten- und Probstzella-Blick, Thüringer Warte, Heide und zurück. An der Zwischenstation werden zur Stärkung Zwiebelkuchen und Herbstpunsch gereicht. Die Startgebühr beinhaltet das gemeinsame Essen im Posthotel Lauenstein. Wanderfreunde, Mitglieder und Urlaubsgäste sind eingeladen. red