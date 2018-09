Kneipp-Verein fährt nach Unterfranken

Der Kneipp-Verein Forchheim lädt ein zum Tagesausflug nach Würzburg und Veitshöchheim am Samstag, 29. September. Abfahrt ist in Forchheim um 7 Uhr beim "Beck" in der Kantstraße, um 7.05 Uhr an der Kreishandwerkerschaft, um 7.10 am Paradeplatz gegenüber Café Schmitt, um 7.20 Uhr an der Bushaltestelle Forchheim-West im Tannenweg, und um 7.25 Uhr am Feuerwehrhaus Burk. In Würzburg angekommen, kann die Feste Marienberg besichtigt werden. Der Abstieg erfolgt durch die Weinberge über die Alte Mainbrücke. Anschließende ist Zeit zur freien Verfügung. Auf dem Programm stehen um 11 Uhr eine Stadtführung, um 14 Uhr eine Residenz- oder Hofkellerführung sowie gegen 16 Uhr eine Schifffahrt nach Veitshöchheim, anschließend Flanieren. Anmeldung bei Martin Eibert unter Telefon 09191/9794728, 0176/96370714 oder per E-Mail an info@kneipp-forchheim.de. Anmeldeschluss ist Mittwoch, 26. September. red