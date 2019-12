Kneipennacht in Lichtenfels

Die Kneipen, Cafés und Bars der Korbstadt laden am Samstag, 7. Dezember, wieder zu einer Kneipennacht in die Lichtenfelser Innenstadt. Dieses Mal, passend zur Adventszeit, unter dem Motto "X-Mas Musik-Nacht". Bereits ab 17.30 Uhr ist der Chor "Route 16-60" am Pavillon am Weihnachtsmarkt zu hören und gibt Pop-, Rock- und Gospelsongs zum Besten. In der Stadtalm am Marktplatz sind ab 20 Uhr Rock Classics im Advent mit DJ "WichWahn" zu hören. In der Gaststätte "Zum Dümpfelschöpfer" (Marktplatz 40) wird ab 19 Uhr die Band "Bieroxn" mit Rock- und Bluesmusik aus den letzten Jahrzehnten für Stimmung sorgen. Auch im Café Herolds gibt es ab 19 Uhr Live-Musik, genauer gesagt "Beat 'N' Roll" zu hören. So nennen "The Wrapping Papers" das Genre, das sie spielen: Musik der alten Schule. Es sind Künstler wie Chuck Berry, Eddie Cochran, Bands wie Rolling Stones und Beatles, Who und Cream, welche unter anderem ihr Repertoire füllen. In der Gaststätte "Pinkus" am Säumarkt ist ab 20 Uhr die Gruppe "Two Wings" zu hören. Ab 21 Uhr wird das Duo "Noble Savages" mit Lisanne Melzer (Violine/Viola & Gesang) und Oliver Randak (Gitarre & Gesang) das Publikum im Irish Pub "Paddy's Rest" mit einem breit gefächerten Repertoire abseits des Mainstreams begeistern. Die für "Non Stop Party" bekannten DJ Daddy und Tschordan geben im "Paunchy Cats" Vollgas. red