"Kneipenfetzt 2020" wird abgesagt

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus untersagt der Freistaat Bayern ab sofort Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen. Das beliebte "Kneipenfetzt" wird von weit mehr Personen besucht. Gäste und Künstler kommen aus Forchheim, dem Umland und dem gesamten Bundesgebiet.

Wie die Veranstalter des "Kneipenfetzt" jetzt mitteilen, hat die Gesundheit der Musiker, Besucher und Mitarbeiter für sie oberste Priorität - mit der Folge, dass sie in enger Abstimmung und Übereinstimmung mit der Stadt Forchheim die Entscheidung der Staatsregierung mittragen und das "Kneipenfetzt 2020" absagen.

Mitorganisator Ulli Raab macht darauf aufmerksam, dass das Festival wegen des hohen Aufwandes an Zeit, Planung und Finanzmitteln nicht verschoben werden kann. Das nächste "Kneipenfetzt" findet deshalb erst am 20. März nächsten Jahres statt. Alle Karten können in den Verkaufsstellen zurückgegeben werden - allerdings ohne die Vorverkaufsgebühr. Die Rückgabe der Karten beginnt ab Montag, 16. März, und endet am Mittwoch, 8. April. Die über "Frankentipps" online erworbenen Eintrittskarten werden ebenso rückerstattet. Da dies einen größeren Verwaltungsaufwand beinhaltet, bitten die Veranstalter, von Rückfragen abzusehen. red