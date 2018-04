Kneipenfestival mit viel Livemusik in Gerolzhofen

Am morgigen Samstag findet ab 19 Uhr das Kneipenfestival "GeoLiveNight" statt. Die Wirtegemeinschaft bietet ein Abendprogramm mit Livemusik. Rockmusik versprechen die Bands "Overdrive" im Restaurant "Le Beirut" und "Zero" in der Sportsbar "Scharfes Eck". "Die Lappen" spielen im alteingesessenen Gasthaus "Schlapp'n" handgemachte Musik von Pop bis Rock. Funk-Soul-Partypower präsentiert die Band "Monkey-Man" in der Bar & Lounge "Bellini". In der "Distelstube" spielt das Duo "Jam 2 Ram", in der Weinstube am Markt "Blues Power". Die Inklusionsband "Mosaik" wird gesanglich unterstützt von Rocksängerin Steffi List, die später auch im Duett mit ihrem Bandkollegen Mad Bob auftritt. Karten gibt es in den teilnehmenden Lokalen, in der Tourist-Info am Marktplatz und im "Geomaris". red