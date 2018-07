Knapper Sieg im Derby

Herren 40 Bezirksliga



TC Trebgast -

TSV Melkendorf 5:4

Ergebnisse:



Damen 30 Bezirksklasse 1



SV Steppach -

TC Trebgast 2:7

Ergebnisse:



Damen Bezirksklasse 2



TC Trebgast -

TB Marktleuthen 7:2

Ergebnisse:

gf



Mit einem knappen 5:4 gegen den TSV Melkendorf sicherten sich die Herren 40 des TC Trebgast den Bezirksliga-Klassenerhalt. Auch das TC-Damenteam siegte - mit 7:2 gegen den TB Marktleuthen - und schließt die Bezirksklassen-Saison auf Rang 3 ab. Das neu gegründete Damen-30-Team gewann mit 7:2 beim SV Steppach und sicherte sich den Vizetitel in der Bezirksklasse 1. Ohne Niederlage holten die Trebgaster Herren die Meisterschaft in der Kreisklasse 1.Das Derby entwickelte sich zu einem Krimi, in dem die Gastgeber die besseren Nerven hatten. So gewann der TC drei Partien im Match-Tiebreak. Nach den Einzeln war beim Stand von 3:3 noch alles offen. Doch der Erfolg von Michael Küfner/Jörg Weber im Mitteldoppel reichte nicht für die Gäste. Die Gastgeber holten durch Erfolge von Ingo Haumer/Andi Engl und Thorsten Fröhlich/Roland Schoberth den Gesamtsieg - und das obwohl bei den gewonnen Sätzen (11:10) die Gäste die Nase vorn hatten.Haumer - A. Küfner 4:6, 4:6; Köppel - M. Küfner 2:6, 1:6; Engl - Berger 4:6, 6:3, 10:4; Fröhlich - Weber 6:2, 6:2; Rumler - Sahr 4:6, 6:3, 10:6; Haas - Kummer 1:6, 0:6; Haumer/Engl - A. Küfner/Berger 7:6, 6:4; Köppel/Haas - M.Küfner/Weber 1:6, 3:6; Fröhlich/Schoberth - Kummer/Schneider 3:6, 7:6, 10:3.Da der Klassenerhalt bereits gesichert war, ging Trebgast ohne Druck in die Partie. In den Einzeln holten Birgit Ocker und Carolin Huber klare Siege, die kampfstarken Daniela Wick und Annette Riediger behielten ebenfalls die Oberhand. Zudem gewannen die Trebgasterinnen alle Doppel klar.Thüringer-Radig - Ocker 0:6, 1:6; Dippold - Mörlein 6:3, 6:2; Zinsmeister - Till 6:2, 6:1; Beck - Wick 1:6, 7:6 3:10; Maier - Huber 1:6, 0:6; Fuhrmann - Riediger 2:6, 5:7; Thüringer-Radig/Dippold - Ocker/Huber 0:6, 2:6; Zinsmeister/Fuhrmann - Till/Wick 3:6, 4:6; Beck/Schmidt - Mörlein/ Riediger 3:6, 3:6;Die Trebgaster präsentierten sich gegen die Spitzenreiter in toller Form und entschieden die Begegnung schon nach den Einzeln für sich. Jenny Mohrs und Susanne Brütting beenden die Saison sogar ohne Niederlage.J. Mohrs - Beck 6:2, 6:2; Fischer - Steidl 7:6, 6:4; Dressel - Dülp 6:2, 6:0; Küfner - Pfeil 4:6, 0:6; Brütting - Quahs 6:3, 6:0; C. Mohrs - Wohn-Friedrich 6:3, 6:2; J. Mohrs/ Dressel - Beck/Pfeil 4:6, 7:5, 10:7; Fischer/C. Mohrs - Steidl/ Wohn-Friedrich (Nichantritt Trebgast); Küfner/Brütting - Dülp/Quahs 7:6, 1:6, 10:5.