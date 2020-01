Knapp über Grenzwert

Ein 44-jähriger Nissan-Fahrer aus Kulmbach geriet am Mittwoch gegen 8.15 Uhr ins Visier der Kulmbacher Polizei. Die Beamten stoppten den Mann in Mainleus für eine allgemeine Verkehrskontrolle. Dabei bemerkten sie einen leichten Alkoholgeruch, der sich durch einen Vortest bestätigte. Die Alkoholkonzentration bewegte sich im Grenzbereich zum Erlaubten. Ein anschließend auf der Wache durchgeführter, gerichtsverwertbarer Test ergab schließlich einen Wert von 0,5 Promille. Somit überschritt der Nissan-Fahrer den Grenzwert denkbar knapp. Dennoch kommen wohl ein Bußgeld von 500 Euro, zwei Punkte in der Flensburger Verkehrssünderkartei und ein Monat Fahrverbot auf ihn zu. pol