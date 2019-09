Besonders eilig hatte es ein Autofahrer am Samstagabend auf der B 303 in Höhe Burgpreppach. 178 km/h zeigte das Messgerät der Verkehrspolizei Schweinfurt-Werneck an, als der BMW vorbeiflitzte. Erlaubt sind in diesem Bereich nur 100 Stundenkilometer. Ein solcher Verstoß wird mit einem Bußgeld von 1200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem dreimonatigen Fahrverbot geahndet. pol