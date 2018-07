Knapp 400 Schüler des Haßfurter Gymnasiums nahmen am Känguru-Wettbewerb teil

Christiane ReutherFür knapp 400 Schülerinnen und Schüler des Regiomontanus-Gymnasiums in Haßfurt fand die größte Siegerehrung in Mathematik statt. Die große Aula im "Silberfisch", dem Ganztagesgebäude des Schulzentrums, war dicht belagert, als die jungen Mathe-Genies aus den Händen von Schulleiter Max Bauer und der Fachbetreuerin Karina Hetterich eine Auszeichnung mit Urkunden und Preisen für ihre Erfolge in Wettbewerben erhielten.Das Regiomontanus-Gymnasium nahm bereits zum 19. Mal am internationalen Mathematik-Wettbewerb "Känguru der Mathematik" teil. Die Idee der Veranstalter, dem an der Uni Berlin beheimateten "Känguru der Mathematik e.V.", geht am Regiomontanus-Gymnasium in Haßfurt voll auf. "Mit spannenden und ungewöhnlichen Multiple-Choice-Aufgaben konnten nicht nur die Mathe-Freaks, sondern auch diejenigen Kinder begeistert werden, für die Mathematik sonst nur ein anstrengendes, schlimmstenfalls gehasstes Schulfach ist", erklärte Fachbetreuerin Karina Hetterich. Ein Dankeschön sprach Schulleiter Max Bauer dem Herrenhofbund und dem Elternbeirat aus, die die Startgelder für die fünften Klassen übernommen haben.Viele Schüler bleiben dem Wettbewerb über die Dauer der ganzen Gymnasialzeit treu. Acht Schülerinnen und Schüler der Q12 haben es sich trotz des Abiturs nicht nehmen lassen, noch ein letztes Mal mit zu knobeln. Für Jakob Röder (Q12) reichte es noch einmal für einen Sprung auf die Bühne.Die Mathe-Preisträger 2018: Einen ersten Preis erreichten Moritz Reinwand (5b), Alexa Gerike (6b), Melissa Pallison (6c), David Schick (6d), Marek Eisenacher (Q11). Über einen zweiten Platz freuten sich Marius Huttner (5c), Lenja Siebert (5c), Fabienne Palisson (6c), Franz Reinwand (7d), Patrick Hübner (8c), Maya Steppert (9e), Lukas Buld (9d), Nathan Schrodt (10b). Die dritten Preise gingen an Max Schamberger (5d), Nicos Grimmer (5a), Emma Hamburger (5a), Jakob Reitz (5b), Lena Schnotz (5a), Heinrich Ritter (6c), Jannis Kaiser (7e), Jan Kübler (8b), Jannik Markert (9c), Jakob Röder (Q12). Den größten "Känguru-Sprung" machte David Schick (6d), der mit einem T-Shirt belohnt wurde. Das T-Shirt für den zweitgrößten "Känguru-Sprung" sicherte sich Marek Eisenacher (aus der Q11).