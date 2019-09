Knäblein und Schulze siegen beim Schleifchenturnier

26 Spieler in einem Altersspektrum von zwölf bis 78 Jahren haben am diesjährigen Schleifchenturnier des TC Küps teilgenommen. Bei den Mixed-Paarungen mit jeweils wechselnden Partnern kam es oft zu spannenden und hart umkämpften Begegnungen. Der Vorsitzende Frank Roth dankte den Herren I und Herren 40 für die Ausrichtung des Turniers. Er freute sich darüber, Alt und Jung auf der Anlage vereinen zu können, und besonders darüber, dass sich die Jugend in die Siegerliste eintragen konnte. Zweiter Vorsitzender André Bittner bedankte sich beim Vorsitzenden Roth für dessen Einsatz und seine souveräne Turnierleitung.

Platzierungen

Damen und Jugendliche: 1. Tim Knäblein; 2. Steffi Fischer; 3. Anni Bergner. Herren: 1. Dirk Schulze; 2. Ralf Schülein; 3. André Bittner. msp