Knabenchor in St. Georg

Der Tölzer Knabenchor wird am Samstag, 23. November, um 16 Uhr in einem Festgottesdienst in der Höchstadter Stadtpfarrkirche St. Georg singen. Der künstlerische Leiter Clemens Haudum hat dafür geistliche Werke von Bach, Mendelssohn-Bartholdy, Bruckner, Haydn und anderer Komponisten ausgesucht. Dank großzügiger Sponsoren konnte dieser Auftritt der Tölzer in Höchstadt ermöglicht werden. Eintritt wird nicht verlangt, da es sich um einen Gottesdienst handelt. Die Kirche ist ab 15 Uhr geöffnet. Zusammen mit dem Chor musizieren das Bamberger Bläserensemble "TaBrassCo", Gabriel Konjaev und Reinhard Döring an der Orgel. red