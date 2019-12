Kluge Worte auf der Lutherhöhe

"Denke nicht so oft an das, was dir fehlt, sondern an das, was du hast." Die Worte von Marc Aurel, des römischen Kaisers und Philosophen des zweiten Jahrhunderts, wählten die Marktgemeinderäte auf Platz eins. Eine richtig schöne Aufgabenstellung für die letzte Sitzung des zu Ende gehenden Jahres. Mit ihrer Wahl trafen die Räte sozusagen genau ins Schwarze: ein Philosophenwort für den Philosophenweg.

Zwölf Lebensweisheiten und Aussagen berühmter Personen hatte ihnen Bürgermeister Klaus Faatz zur Auswahl vorgelegt. Sechs davon sollen künftig Besucher des "Philosophenwegs" zum Nachdenken bringen.

Denn neben dem berühmten Vorbild in der Stadt Heidelberg gibt es in Mühlhausen einen gleichnamigen Philosophenweg auf der "Lutherhöhe". Mit ihrem "Scheidingshain" eine historisch bedeutsame Anlage, soll die Lutherhöhe jetzt mit LAG-Mitteln (Lokale Aktionsgruppe) aufgewertet und attraktiver gestaltet werden. Kosten von insgesamt 60 000 Euro gab Bürgermeister Klaus Faatz in der Sitzung bekannt. Auf die Nettosumme wurde bereits eine 60-prozentige Förderung bewilligt.

Der bislang noch etwas unscheinbare Hain rückte immer wieder mal in den Fokus der Öffentlichkeit. Letztmals im Jahr 2017, als in Mühlhausen das Lutherjahr zum Gedenken des 500-jährigen Jubiläums der Reformation groß gefeiert wurde. 200 Jahre zuvor - im Jahr 1817 - hatte man in Mühlhausen zum 300. Geburtstag der Reformation den Hain angelegt.

Jetzt soll die Lutherhöhe mit der Förderung aus dem europäischen Finanztopf zu einer attraktiven Parkanlage umgestaltet werden. Am Knotenpunkt zwischen dem Altort und den neuen Wohnquartieren liegt die Lutherhöhe ideal, um mit ihrem zum Teil unter Naturschutz stehenden Baumbestand zum Verweilen, zur Entspannung, aber auch zur Bewegung einzuladen.

Sechs Stelen geplant

"Erholung für Geist und Seele" soll nach dem Wortlaut der Tagesordnung die Parkanlage künftig ihren Besuchern bieten. Dazu werden sechs Stelen aufgestellt, die mit den eingangs genannten Sinnsprüchen zum Nachdenken anregen sollen. "Nimm dir Zeit für Dinge, die dich glücklich machen", belegte übrigens Platz zwei in der Beliebtheit des Ratsgremiums.

Die Höchstadter Landschaftsplanerin Kathrin Nißlein wollte das Projekt in der Sitzung selbst vorstellen. Sie steckte jedoch irgendwo auf der Autobahn im Stau. Nißlein hatte auch verschiedene Geräte für Besucher jeden Alters vorgeschlagen, um nicht nur dem Geist, sondern auch dem Körper etwas Gutes zu tun. Balancierbalken und Seilparcours, ein mehrstufiges Reck, Arm- und Fußtrainer, Tische und Ruhebänke sind darunter. Im Januar soll die Ausschreibung stattfinden, so dass im Sommer 2020 mit der Gestaltung begonnen werden kann.