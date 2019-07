"Klosterspitzen" erklingen

Ein buntes Programm aus Mundart, Kabarett, Lyrik und traditioneller Volksmusik wird auch heuer wieder an Maria Himmelfahrt,15. August, in Marienweiher zu erleben sein. Bei den "Klosterspitzen" ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Um 18 Uhr werden die Glocken der Päpstlichen Basilika erklingen - weit über den Frankenwald hinaus mit einem Dank in Erinnerung an diejenigen, die es vor Jahren verstanden haben, den geplanten Verkauf der Klosteranlage zu verhindern und zur politischen Chefsache zu machen, was von der bayerisch freistaatlich waltenden Behördlichkeit schmählich zum Verkauf für einen Euro angedacht war.

Erinnern wir uns: Fast wäre wegen seiner heftigen verbalen Kritik der verdiente Professor im Unruhestand, Wolfgang Protzner, sogar freiwillig ins Kittchen eingefahren, wenn sich nicht doch die Wogen geglättet und Machtworte des zuständigen Ministers bei seinen Münchener Vasallen ein Rückbesinnen auf freistaatliche Kultursorge bewirkt hätten.

Mittlerweile wird in der Gemeinde Marktleugast über das damalige weißblaue Kolonialdenken der bayerischen Ministeriali wohl großzügig hinweggesehen - was aber das Vergessen des Genannten anbelangt, da ist das Gehirn eines Elefanten gegen das eines Frankenwälders fast schon ein Nudelsieb.

Denn "... damit die da oben nicht denken, sie wären die da oben ...", gibt es eigens zu den "Klosterspitzen" die schönste Schelte für Obrigkeit, Politik, Meuchelmörder und Abhörspezialisten.

Ein kleines Jubiläum steht an: Zum zehnten Mal im elften Jahr finden die "Klosterspitzen" statt. Deren Erfinder Philipp Simon Goletz (der "Frankensima") freut sich, dass die Gemeinde Marktleugast alljährlich ebenso hinter dem Projekt steht wie Pilgerbüro und Fördererverein sowie die örtlichen Vereinsmitglieder, die sich für das Wohl der vielen Hundert Gäste aus nah und fern engagieren.

Die Mitwirkenden

Ein Spitzenprogramm zeichnet die "Klosterspitzen" wiederum aus. Ihre Mitwirkung haben zugesagt: der Bürgermeisterchor des Landkreises Kulmbach, Sonja Tonn & Thomas "Wulli" Wullschläger aus Erlangen, die "Helmetzer Gschichtlawerkstoatt", die "Kronicher Maala", Alexander "Sandy" Wolfrum aus Bayreuth und die "Bochbicher Gaudimusik" mit ihrem Startrompeter Michael Ruß. Der "Frankensima" moderiert das Ganze.

Alle Künstler treten kostenlos für den guten Zweck auf. Und in Sachen Beschallung steuert wieder Cenk Uzun seinen Teil bei.

Auch in diesem Jahr steht ein Shuttle-Bus bereit, den das Busunternehmen Omnibus-Röttgen aus Stadtsteinach organisiert.

So gibt es eigentlich nur noch eines, was es zu tun gibt: Petrus bitten, dass am 15. August das Wetter mitspielt und er die "Klosterspitzen 2019" wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lässt.

Sollte das Wetter doch nicht mitspielen, stünde als Ausweichort die Dreifachturnhalle Marktleugast bereit. Mehr Informationen gibt es online unter www.klosterspitzen.de. red