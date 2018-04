Klostergasse halbseitig gesperrt

Die Arbeiten am und rund um den Zentralparkplatz laufen nach Plan. Wie bereits mitgeteilt, soll unmittelbar nach dem Bierfest verstärkt mit dem Straßenbau in der Klostergasse begonnen werden. Hierfür ist es jedoch erforderlich, bereits im Vorfeld neue Strom- und Glasfaserkabel zu verlegen und die neue Straßenbeleuchtung aufzustellen.

Die vorgezogenen Kabelverlegarbeiten, die durch die Fränkische Baugesellschaft aus Bayreuth ausgeführt werden, sollen am Montag, 23. April, beginnen und voraussichtlich Ende Mai abgeschlossen sein.

Während der Arbeiten muss der Seitenstreifen für Kurzparker in der Klostergasse gesperrt und die Fahrbahn geringfügig eingeengt werden. Das Befahren ist jedoch weiterhin voll gewährleistet, auch die Stadt-Bushaltestelle ist weiterhin in der Klostergasse angeordnet.

Im Zuge der Verlegearbeiten muss je nach Baufortschritt an einem Freitag aufgrund einer Straßenquerung auch die Zufahrt der Grabenstraße in Richtung Schießgraben für einen Tag gesperrt werden, die Umleitung erfolgt dann über die Buchbindergasse und die Obere Stadt.

Die Stadt Kulmbach bittet um Verständnis für die Beeinträchtigungen und Behinderungen. red