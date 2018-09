Klosterfest im Aurachtal

Der Heimat- und Gartenbauverein Aurachtal lädt am Sonntag, 9. September, zum Klosterfest ein. Nach dem Gottesdienst, der um 10 Uhr beginnt, übernehmen der Posaunenchor, gegen 12.30 Uhr die Dachsbacher Musikanten und die Jugendkapelle Aurachtal gegen 16.30 Uhr die musikalische Umrahmung. Für das leibliche Wohl mit fränkischen Spezialitäten ist ebenfalls gesorgt. Am späteren Nachmittag werden Saure Zipfel und Zwiebelkuchen angeboten. Die Volkstänzer aus Lonnerstadt werden um 14.30 Uhr auftreten. Im Anschluss bietet die evangelische Kirchengemeinde eine Kirchenführung an. Außerdem beteiligen sich Aussteller und bieten Blumen, Pflanzen, Obst, Honig, Keramik und örtliche Obstbrände zum Verkauf an. Ein Schmied wird seine Handwerkskunst präsentieren. Zum weiteren Rahmenprogramm zählt eine Ausstellung des Malkurses der evangelischen Kirchengemeinde im Gemeindehaus. Für die jüngeren Besucher stehen Spielgeräte bereit und wer Lust hat, kann sich schminken lassen. Das Fest endet gegen 19 Uhr. red