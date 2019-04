Kloster wird weiter gefördert

Der Haushaltsausschuss des Bayerischen Landtags hat am Donnerstag weitere finanzielle Mittel für das Projekt Chorakademie in Weißenohe in Aussicht gestellt. Dies teilt der Forchheimer Landtagsabgeordnete Sebastian Körber (FDP) mit, der erst vor Kurzem zu Besuch im ehemaligen Kloster in Weißenohe war.

Nachdem er sich vor Ort über das mögliche Betreiber- beziehungsweise Betriebskonzept informiert hatte, hatte er dem Förderverein Chorakademie des Fränkischen Sängerbundes im Benediktinerkloster Weißenohe seine Unterstützung zugesagt. Der 38-jährige Architekt Körber, der das Kloster nach seinem Besuch als "herausragendes Kulturdenkmal" mit "außerordentlichem Potenzial" bezeichnete, zeigt sich laut Pressemitteilung in seinem Ansinnen bestätigt: "Die Mittel sollen dem Haushaltsplan folgend aus dem Bayerischen Städtebauförderungsprogramm stammen und belaufen sich auf 50 000 Euro. Für die Ehrenamtlichen in Weißenohe und der Fränkischen Schweiz bedeutet diese finanzielle Wertschätzung weitere Planungssicherheit. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung." red