Kloster Veßra ist das Ziel

Die VHS-Seniorenfahrt findet immer am zweiten Donnerstag im Monat statt. Am Donnerstag, 13. September, fährt der Seniorenkreis nach Kloster Veßra bei Schleusingen mit Besuch des Hennebergischen Museums. Ein Abendessen auf der Rückfahrt ist geplant. Die Abfahrt ist um 13.30 Uhr am Parkhaus in der Friedhofstraße und um 13.35 Uhr am Hochhaus auf dem Kreuzberg. Jeder ist willkommen. Anmeldung über die VHS Kronach unter Tel. 09261/60600 oder per Internet www.vhs-kronach.de, bis Dienstag, 11. September. red