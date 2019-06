Das Diözesan-Erwachsenenbildungswerk im Erzbistum Bamberg lädt am Samstag, 29. Juni, zu der Studienfahrt "Unbekannte Bekannte - Klöster in Mittelfranken" ein. Besucht werden das von Otto von Bamberg gegründete ehemalige Zisterzienserkloster Heilsbronn, die Stiftskirche St. Gumbertus und die Stadtkirche St. Johannis in Ansbach sowie in Virnsberg die ehemalige Deutschordensburg und das berühmte "Heilige Grab". Anmeldung beim Diözesan-Erwachsenenbildungswerk im Erzbistum Bamberg, Domstraße 5, Telefon 0951/5022310, Fax: 0951/5022319, E-Mail: erwachsenenbildung@erzbistum-bamberg.de, www.keb-erzbistum-bamberg.de. Anmeldeschluss: 19. Juni. red