Klöppeln für Anfänger und Fortgeschrittene

In einem VHS-Kurs im Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf wird eine alte Technik wiederentdeckt - das Klöppeln. Alt und doch ganz zeitgemäß. Anfänger erarbeiten die Grundlagen des Klöppelns. Fortgeschrittene arbeiten je nach Kenntnisstand ihre Baustellen auf und erstellen Osterschmuck. Der erste Kurs beginnt am kommenden Dienstag, 26. Februar, von 18 bis 20.15 Uhr und endet voraussichtlich am 16. April. Der zweite Kurs beginnt am Mittwoch, 27. Februar, von 18 bis 20.15 Uhr und endet am 17. April. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Die Kurse findet im Seminarraum im Bauernmuseum Bamberger Land, Zugang vom Parkplatz über den Garteneingang, statt. Nähere Informationen und Anmeldung bei der VHS Bamberg Land, info@vhs-bamberg-land.de oder unter Tel. 0951/85760. red