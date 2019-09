Klöppelkurs im Bauernmuseum

Über das Bauernmuseum Bamberger Land in Frensdorf bietet Ulrike Lehner zwei Termine für einen Klöppelkurs "Russische Bänderspitze" im Seminarraum des Bauernmuseums an. Der erste Kurs beginnt am Dienstag, 1. Oktober, 18 bis 20.15 Uhr, letzter Termin: 19. November (acht Kurseinheiten), und der zweite am Mittwoch, 2. Oktober, 18 bis 20.15 Uhr; letzter Termin: 20. November (acht Kurseinheiten). In der russischen Spitze wird traditionell mit Farbe gearbeitet. Schwerpunkt des Kurses ist die Einarbeitung von Konturfäden, und das Kennenlernen einzelner Elemente. Gefertigt wird ein kleines Werkstück mit Elementen dieser Spitzenart.

Der Kurs ist für Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Interessierte können sich unter info@vhs-bamberg-land.de anmelden. red