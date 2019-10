Eva-Maria Klöhr kommt zum zweiten Mal in diesem Jahr auf den Kreuzberg. Die Konzertandacht unter dem Motto "An deiner Seite" findet am Sonntag, 20. Oktober, in der Klosterkirche statt und beginnt um 15 Uhr. Nach tiefgreifenden Ereignissen in ihrem Leben begann die Künstlerin aus dem Kitzinger Land vor 17 Jahren, eigene Lieder zu schreiben. Der Eintritt ist frei, aber es werden Spenden gesammelt. Foto: Manfred Spörl/bri