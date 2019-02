Klinikum wirkt der Mangelernährung bei Patienten effektiv entgegen

Über eine weitere Auszeichnung darf sich das Ernährungsteam am Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz freuen. Die European Society of Parenteral and Enteral Nutrition (Espen) hatte am 15. November zur Teilnahme am "Nutrition Day", einem Aktionstag zur Erfassung ernährungsmedizinischer Situationen in Kliniken und Pflegeheimen, aufgerufen. Und die Forchheimer ließen sich nicht zweimal bitten.

Weltweiter Vergleich

Die Idee der Aktion "Nutrition Day" ist es, teilnehmenden Krankenhäusern nach der Beantwortung von Fragebögen ein strukturiertes Feedback über die Qualität der klinischen Ernährungstherapie zu geben. Mit dieser Rückmeldung sollen die Beteiligten auch für das Thema Mangelernährung sensibilisiert werden.

Das Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz punktete im weltweiten Vergleich mit seinen Therapiemaßnahmen der Mangelernährung. Ernährungsmedizinerin Elisabeth Dewald freut sich über die Auszeichnung: "Die schnelle Erfassung und Behandlung der Mangelernährung ist ein wesentlicher Schwerpunkt unserer Ernährungstherapie. Wir versuchen, die körperliche Konstitution unserer Patienten zu verbessern, das Immunsystem zu stärken und den Muskelabbau zu verhindern, wie es bei langen Liegezeiten oft der Fall ist."

Seit Jahren ein Schwerpunkt

Die Behandlung von Mangelernährung ist schon seit Jahren ein etablierter Schwerpunkt in Diagnostik und Therapie am Klinikum Forchheim.

Die Ursachen sind komplex. Schwerwiegende, meist chronische Erkrankungen wie Tumorleiden, Schlaganfälle mit Schluckstörungen oder Demenzerkrankungen führen dazu, dass die Betroffenen nicht mehr genügend Nahrung zu sich nehmen können, Gewicht verlieren und Muskelmasse abbauen, was wiederum zu einer zunehmenden Schwächung des Körpers und des Immunsystems führt. Erschwerend kommen dann noch Faktoren wie Appetitverlust, schlechter Zahnstatus vor allem bei älteren Patienten, soziale Isolation oder eine nötige, komplexe Medikamenteneinnahme hinzu.

Um diese Risikopatienten schnell und gezielt zu erfassen und die nötige Therapie einzuleiten, gibt es am Klinikum Forchheim schon seit Jahren ein etabliertes Screening-Verfahren.

In der sich anschließenden Ernährungstherapie für Risikopatienten arbeiten Pflegekräfte, Ärzte, Klinikküche und Ernährungsteam eng zusammen und erstellen Ernährungspläne. red