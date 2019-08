Klinikum probt den Ernstfall

Alarmstufe 3 bei der Bamberger Feuerwehr: Punkt 16 Uhr wird ein Brand im Klinikum am Bruderwald gemeldet. Die gute Nachricht: Es handelt sich dabei nur um eine Evakuierungsübung.

Ausgangslage war ein Brandszenario in einem Patientenzimmer der Station 12 G. Als die ersten Feuerwehrfahrzeuge in der Buger Straße eintrafen, rannten Feuerwehrmänner mit schwerem Atemschutzgerät zum Brandort und halfen bei der Bergung von 36 rußgeschwärzten Statisten, denen beachtliche schauspielerische Leistungen abverlangt wurden. Parallel dazu erfolgte die Brandbekämpfung.

Neben fünf Löschzügen der Feuerwehr, der örtlichen Einsatzleitung und den Statisten, deren Rollen von Krankenpflegeschülern übernommen wurden, waren insgesamt rund 120 Personen an der Übung beteiligt.

Positives Fazit

Auf der im Anschluss an die Evakuierungsübung stattfindenden Einsatzbesprechung zogen der Pressemitteilung zufolge alle Beteiligten ein positives Fazit. "In den Einrichtungen der Sozialstiftung Bamberg genießt die Sicherheit der Patienten und Bewohner höchste Priorität", sagte Privatdozent Dr. Martin Braun, der als stellvertretender Ärztlicher Direktor vor Ort war. Das rechtfertige auch den enormen Zeitaufwand, der mit einer so realistisch inszenierten Übung verbunden sei.

Die Zusammenarbeit habe schnell und reibungslos geklappt. Dazu gab es gute Anregungen für weitere Verbesserungen.

Entspanntes Beobachten

Die "echten" Patienten im 12. Stock konnten dem Treiben entspannt zusehen - um Missverständnisse zu vermeiden, hatte man sie im Vorfeld über die Übung informiert. red