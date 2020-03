Klinikpersonal sendet klare Botschaft

"Wir bleiben für euch da! Bleibt ihr für uns bitte daheim!" Die Botschaft ist klar, in Krankenhäusern rund um die Welt appellieren Pflegende und Ärzte dieser Tage an die Menschen. Auch medizinische Mitarbeiter des Klinikums Forchheim-Fränkische Schweiz aus verschiedenen Fachbereichen sind dabei: Ambulanz, Unfallchirurgie, Allgemeinchirurgie und Innere Medizin. Ein Gesundheits- und Krankenpfleger aus der Ambulanz hat auf die Initiative aufmerksam gemacht und viele haben sich kurzentschlossen an dem Aufruf beteiligt. Geschäftsführer Sven Oelkers: "Unser Team am Klinikum ist hochmotiviert, hält zusammen, damit wir die bevorstehende Pandemie meistern können." Foto: Jasmin Aumüller