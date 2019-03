Klinikmitarbeiter dürfen Hospizbegleiter empfehlen

Vertreter des Universitätsklinikums Erlangen und des Hospizvereins Erlangen haben einen neuen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Die Vereinbarung soll die Betreuung und Begleitung schwerst- und sterbenskranker Patienten maßgeblich verbessern, heißt es in einer Pressemitteilung des Unkiklinikums.

Während der Hospizverein Erlangen und die Palliativmedizinische Abteilung (Leiter: Prof. Dr. Christoph Ostgathe) des Uniklinikums Erlangen schon seit Jahren gut zusammenarbeiten, umfasst der neue Vertrag das gesamte Uni-Klinikum. "Palliativpatienten werden in unserem Haus seit fast neun Jahren auf hohem medizinischen und pflegerischen Niveau betreut", sagt Ostgathe. "Zum einen auf unserer Palliativstation, zum anderen durch unseren Palliativmedizinischen Dienst. Nun erweitern und intensivieren wir das bestehende Angebot zum Wohl unserer Patienten."

Schwerst- und sterbenskranke Patienten des Uniklinikums Erlangen und deren Angehörige hatten schon immer die Möglichkeit und das Recht, auf Wunsch einen ehrenamtlichen Hospizbegleiter hinzuzuziehen. Doch die Kooperation bringt nun eine wichtige Neuerung: "Ein Uniklinikumsmitarbeiter, etwa eine Pflegekraft, kann den Hospizverein jetzt aktiv ins Gespräch bringen und einem Patienten eine zusätzliche hospizliche Begleitung vorschlagen. Das war bislang so nicht möglich", erklärte Inge Schwemmle. Die Ärztin ist Vorsitzende des Hospizvereins Erlangen. Christoph Ostgathe fügte hinzu: "Die Begleiter des Vereins ergänzen die Arbeit unseres Palliativmedizinischen Dienstes am Uniklinikum Erlangen. Das heißt: Sie unterstützen diejenigen Ärzte, Pflegekräfte und Sozialpädagogen, die in den Unikliniken für Schwerstkranke im Einsatz sind."

Die Begleiter des Hospizvereins Erlangen arbeiten ehrenamtlich. Sie besuchen schwerstkranke oder sterbende Patienten des Unklinikums Erlangen am Krankenbett - sowohl in der Sterbephase als auch bei der begleiteten Entlassung des Patienten auf die Palliativstation, nach Hause oder in ein Hospiz.

Derselbe Ansprechpartner

"Wir wollen künftig möglichst gewährleisten, dass der Patient zuhause denselben Begleiter hat wie schon zuvor im Krankenhaus. Die Koordinatorinnen des Hospizvereins informieren Patienten und ihre Angehörigen über die ehrenamtliche Begleitung, die ambulant möglich ist, und leiten alles in die Wege. So ist die Unterstützung schon organisiert, wenn der Patient zuhause ankommt", erklärte Schwemmle.

Ostgathe hat den Kooperationsvertrag mit erarbeitet. "Unser Palliativmedizinischer Dienst ist uniklinikumsweit tätig und begleitet Schwerstkranke medizinisch, pflegerisch, psychosozial und spirituell. Das Team engagiert sich, um Leiden zu lindern - etwa Schmerzen und Ängste - und die Lebensqualität schwerst- und sterbenskranker Menschen zu erhalten und zu verbessern. Für unseren Palliativmedizinischen Dienst ist es ein Gewinn, ab jetzt noch besser und intensiver mit dem Hospizverein zusammenzuarbeiten", sagte der Mediziner.

Neben der Öffentlichkeit sollen alle Mitarbeiter des Uniklinikums - vor allem Pflegekräfte - informiert werden, dass sie aktiv die Unterstützung des Hospizvereins anfragen können. "Die erweiterte Zusammenarbeit bedeutet, dass wir uns zum Wohl schwerstkranker Patienten noch besser vernetzen", sagte Albrecht Bender, Kaufmännischer Direktor des Uniklinikums, der den Vertrag mit Schwemmle unterzeichnete.

"Die Patienten sollen ihre letzte Lebensphase fachlich gut betreut und selbstbestimmt verbringen - möglichst so, wie sie sich persönlich das ‚Wie‘ und das ‚Wo‘ wünschen. Es ist unser gemeinsames Ziel, sie dabei bestmöglich zu begleiten." red