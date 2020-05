Kliniken kooperieren

Der Verwaltungsrat des Kommunalunternehmens Klinikum Neumarkt hat einstimmig beschlossen, mit der Sozialstiftung Bamberg einen Managementvertrag abzuschließen. Er sieht vor, dass die Sozialstiftung Bamberg zum 1. Oktober 2020 im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages die Leitung der Kliniken des Landkreises Neumarkt in der Oberpfalz übernimmt.

In einem mehrstufigen europäischen Wettbewerbsverfahren konnte sich die Sozialstiftung mit ihrem Konzept gegenüber den Mitbewerbern durchsetzen, heißt es in der Pressemitteilung. Ziele dabei seien die Verbesserung und Sicherung der medizinischen und pflegerischen Qualität ebenso wie die organisatorische und wirtschaftliche Optimierung des Klinikunternehmens. "Die Herausforderungen im Gesundheitswesen können nicht mehr im Alleingang bewältigt werden", so Xaver Frauenknecht, Vorstandsvorsitzender der Sozialstiftung Bamberg. Der Managementvertrag biete die Möglichkeit, komplexe Herausforderungen wie die Umsetzung der Digitalisierung, IT-Sicherheit, Einführung der elektronischen Patientenakte oder überregionale Bildung von Kompetenzzentren gemeinsam anzupacken. red