Die Haßberg-Kliniken streben das Qualitätssiegel "Selbsthilfefreundliches Krankenhaus" an. Dazu erarbeiten das Krankenhaus, die Selbsthilfegruppen in der Region und die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen (Kos) am Landratsamt Haßberge derzeit ein Konzept, teilte das Kommunalunternehmen Haßberg-Kliniken mit.

"Der zweite Platz ist machbar!" Lisbeth Wagner schmunzelte. Zwar, so die Mentorin des Netzwerks "Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen", können die Haßberg-Kliniken in Unterfranken nicht mehr zum Vorreiter und zur Nummer eins werden - diesen Status besetzt das Bezirksklinikum Lohr. Das ändert aber nichts daran, dass die Idee, die die Verantwortlichen in den kommenden Monaten in die Tat umsetzen wollen, Vorbildcharakter für das Gesundheitswesen in der Region haben kann.

Als zweite Klinik im Unterfranken bemühen sich die Haßberg-Kliniken um den Titel "Selbsthilfefreundliches Krankenhaus". Bei der Auftaktveranstaltung im Konferenzraum des Ärztehauses 1 wurde vorgestellt, welche Intention sich hinter dem Qualitätssiegel verbirgt. Die Selbsthilfegruppen, Krankenhaus und die Kos sollen und wollen besser und enger zusammenarbeiten - zum Vorteil für Patienten und medizinisches Personal.

Die Anlaufstellen

Entstanden ist die Idee im Landratsamt bei der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (Kos) und ihrer Leiterin Monika Strätz-Stopfer. Bei den Haßberg-Kliniken rannte sie mit ihrem Vorschlag offene Türen ein. Bereits seit Jahren arbeitet man inhaltlich - zum Beispiel bei den jährlichen Gesundheitstagen oder bei der Umsetzung gesundheitlicher Themen wie Organspende oder Depression - zusammen. Jetzt will man gemeinsam und zusammen mit Vertretern der Selbsthilfe einen weiteren Schritt gehen.

Neben Monika Strätz-Stopfer laufen bei Natalja Kruppa, der neuen Selbsthilfebeauftragen der Haßberg-Kliniken, und bei Karin Kramer, Öffentlichkeitsreferentin des Krankenhauses, die Fäden zusammen. Gerade für das medizinische Personal sind die Erfahrungen von Betroffenen mit einer Krankheit oft sehr erleuchtend. Mindestens genauso wichtig wie der Austausch ist die Präsenz der Selbsthilfe in den Kliniken. red