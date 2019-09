Stadtsteinach 13.09.2019

Wartung

Klinik nicht erreichbar

Wegen Wartungsarbeiten an der Telefonanlage ist die Fachklinik Stadtsteinach (09225/88-0) am Donnerstag, 19. September, zwischen 12 und 13 Uhr nicht zu erreichen. In Notfällen können sich Anrufer an d...