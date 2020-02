Klinik-Defizit im Kreisausschuss

Der Kreisausschuss des Kreistags Haßberge kommt zur Sitzung am Montag, 10. Februar, zusammen. Das Gremium tagt ab 14 Uhr im Landratsamt in Haßfurt. Beim ersten Tagesordnungspunkt geht es um die Steuerpflicht des Landkreises; hierzu gibt es Informationen über die Einführung des Tax Compliance Management Systems. Zur Beschlussfassung ist der Punkt Tourismuslinien im Landkreis Haßberge vorbereitet; es geht um die finanzielle Beteiligung durch den Kreis. Das Betriebskostendefizit der Haßberg-Kliniken 2020 ist ein weiteres Thema der Sitzung. Der Landkreis Haßberge soll den Zuschuss zur Deckung des Defizites leisten. Eine nichtöffentliche Sitzung schließt sich an. red