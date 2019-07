Klinik auf der Suche nach Pflegekräften

Die Helios-Frankenwaldklinik Kronach baut ihr Angebot für Patienten weiter aus. Im ganzen Hause werden in den kommenden Monaten zusätzliche Fachkräfte aus der Pflege gesucht. Eine Plakatkampagne in und um Kronach soll die Aufmerksamkeit auf die Bedeutung und die positiven Aspekte dieses Berufs lenken - und die Bewerberzahlen erhöhen, heißt es in einer Pressemitteilung der Klinik.

Rückruf innerhalb 60 Minuten

"Wir wollen in diesem Jahr mindestens 20 zusätzliche Pflegefachkräfte einstellen", sagt Klinikgeschäftsführer Philipp Löwenstein. Neben den aktuell laufenden Maßnahmen zur Personalgewinnung startet das Krankenhaus jetzt eine Plakataktion mit dem Slogan "Der wichtigste Job in Oberfranken". Die Klinik schließt sich mit einer lokalen Adaptierung einer deutschlandweiten Kampagne des Helios-Konzerns an. Der hatte Ende März dieses Jahres die bundesweite Recruiting-Kampagne mit dem Slogan "Der wichtigste Job der Welt" in 13 Großstädten gestartet. Das Versprechen: Interessierte Bewerber werden innerhalb von 60 Minuten zurückgerufen.

In Kronach und Umgebung läuft die neue Kampagne von Mitte Juli bis Ende September dieses Jahres. Die Plakate hängen an belebten Plätzen, an Hauptstraßen und in der Nähe von Einkaufsmärkten in Kronach, Coburg, Kulmbach, Sonneberg, Lichtenfels und Bad Staffelstein. Unter der Domain www.wichtigster-job.de/oberfranken finden sich weitere Informationen über die Klinik sowie aktuelle Stellenanzeigen.

Im Fokus der Mitarbeitersuche stehen examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger und Altenpfleger, angeboten werden Stellen in Voll- und Teilzeit. Das Klinikum wirbt mit verschiedenen positiven Argumenten um neue Mitarbeiter: Flexible Arbeitszeitmodelle, persönliche und berufliche Weiterentwicklung und eine Bezahlung nach dem Haustarifvertrag mit betrieblicher Altersvorsorge, aber auch die kostenlose Helios PlusCard für Wahl-/Chefarztbehandlung und Wahlleistung inkl. attraktiver Vorteilswelt. red