Klingendes "Füllhorn der Meisterwerke"

Nadejda Vlaeva gilt in Deutschland immer noch als absoluter Geheimtipp, obwohl sie in der Fachwelt schon längst höchste Aufmerksamkeit genießt und ihr Spiel gerne als elektrisierend und mitreißend beschrieben wird. Am Sonntag, 8. September, um 17 Uhr gastiert die in New York lebende Bulgarien in der ehemaligen Synagoge, Judengasse 12.

Ihr Programm "Füllhorn der Meisterwerke - Die zauberhafte Welt der Nadejda Vlaeva!" lädt ein zu einer Reise ins Europa des 19. Jahrhunderts.

Mit Werken von Bach/Brahms, Tschaikowsky, Schubert, Arenski und Liszt begibt sich Nadejda Vlaeva auf die Suche nach dem speziellen Geheimnis eines jeden Werkes, dringt bis ins Innerste vor, verleiht den Stücken die schönsten Farben und Melodien und lässt sie ansteckend lebendig werden.

Nadejda Vlaeva trat europaweit, in Asien und in Nordamerika als Solistin und mit renommierten Orchestern auf. Als erste Künstlerin nahm sie die kompletten Bach-Transkriptionen von Camille Saint-Saëns auf (Hyperion). Sie erhielt den Grand Prix "Liszt" für ihre CD "Piano Music of Liszt". Erst vor kurzem entdeckte Werke der Komponisten des 19. Jahrhunderts Bortkiewicz and Drozdoff wurden von ihr in der Carnegie Zankel Hall uraufgeführt. Bei der EG-Konferenz arbeitete sie mit dem Geiger Joshua Bell zusammen.

Vielfalt kompositorischer Stile

Das 19. Jahrhundert zeichnete sich durch eine überwältigend große Vielfalt kompositorischer Stile in Europa aus. Tschaikowsky schrieb seine ausdrucksvollsten Werke in Russland. Seine Dumka ist sowohl melancholisch als auch romantisch. So präsentiert sein Elegisches Lied eine verblüffend einfache Melodie mit wunderschönen Harmonien. Schubert schrieb viele Charakterstücke in Österreich. Das Impromptu in B-Dur ist ein Set von fünf Variationen über ein fröhliches Thema, und das in C-Dur ist ein sonniges Werk mit einem optimistischen zweiten Thema. Am Moskauer Konservatorium unterrichtete Arenski die berühmten Zöglinge Skrjabin und Rachmaninow. Er schrieb eine Fülle kürzerer Stücke mit großem Charme. Der Ungar Franz Liszt beschreibt mit dem Mephisto-Walzer eine wilde Hochzeit, an der Mephistopheles und Faust teilnehmen. Dieses Stück erfordert allerhöchste Künste der Virtuosität der Pianistin.

Platzreservierungen sind möglich unter der Telefonnummer 0211/9365090. Eintrittspreis: 25 Euro, Studenten: 15 Euro, Jugendliche bis 18 Jahre haben freien Eintritt. red