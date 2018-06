Klingender Sinnesgarten

Am Sonntag, 1. Juli, lädt die Forchheimer Diakoniestation der Diakonie Bamberg-Forchheim zu einem Benefizkonzert in ihren Sinnesgarten nach Schlaifhausen ein. Die Gäste erwartet ab 14 Uhr - neben Kaffee und Kuchen - musikalische Unterhaltung mit dem Chor "Unter uns" aus Schlaifhausen, dem Chor "Liederkranz" aus Leutenbach, der Sinngruppe "St. Stephan" aus Moggast und der Veeh-Harfengruppe aus Forchheim. Was in den Spendenboxen landet, kommt den Betreuungsgruppen für an Demenz erkrankte Menschen zugute. Der Sinnesgarten ist seit 2015 Teil des Betreuungskonzeptes. Zu finden ist er in Schlaifhausen von Forchheim aus kommend circa 200 Meter nach dem Ortsschild, dann rechts dem kleinen Zufahrtsweg folgen (direkt am Garten keine Parkmöglichkeiten). Bei schlechtem Wetter findet das Benefizkonzert in der Kirche in Schlaifhausen statt. red